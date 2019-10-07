Леди Гага, Рок&Ролль и «шололо». В Рязани в пятый раз вручили «Зеркало сцены»

В воскресенье, 6 октября, в Рязани вновь вручили театральную премию «Зеркало сцены». Главный театральный вечер года объединил на одной площадке Рязанский театр драмы, Театр на Соборной, Театр кукол и Музыкальный театр, а также зрителей.

В этом году за главный приз боролись 8 театральных постановок – Музыкальный театр представил на суд жюри комедию «Труффальдино из Бергамо» и мюзикл «Средство Макропулоса», Театр кукол номинировал спектакль «Каштанка» и сказку «День, когда перестали читать сказки», Театр на Соборной – драму «Господа Головлёвы. Маменька» и сказку «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людовиг Четырнадцатый и другие», Театр драмы – трагикомедию «Вишнёвый сад» и драму «Фауст».

Театральный праздник начался сразу в фойе Театра драмы. К сожалению, из-за плохой погоды главные герои церемонии не смогли пройтись по красной ковровой дорожке. Гости приняли участие в работе тематических фотозон и сделали фотографии с любимыми актёрами.

Темой пятого юбилейного праздника театра стал «Рок&Ролль». На праздничной церемонии вручили билеты новоиспечённым членам регионального Союза театральных деятелей России. В этом году в ряды отделения приняли 23 актёров. И ещё один, двадцать четвёртый билет, ведущий Константин Кириллов вручил министру культуры и туризма Рязанской области Виталию Попову. А его соведущая Екатерина Вологжанина напомнила о членских взносах. На празднике театров было много юмора, танцев и живой музыки.

На сцене мелькали кадры из видеороликов, подготовленных рязанскими актёрами и зрителями. Они рассказывали о том, что для них значит «Зеркало сцены», а Брэдли Купер и Леди Гага спели песню о том, что пора уже выбрать победительницу в номинации «Лучшая женская роль» – награда не вручалась на протяжении двух лет.

Главной интригой вечера стали имена лауреатов премии «Зеркало сцены». Члены жюри под председательством Марины Тимашевой выбрали победителей в каждой номинации и вручили дополнительные награды.

Премию «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» получил заслуженный деятель искусства России, почётный гражданин Рязанской области, художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский. Награда – знак благодарности людям, которые всю жизнь посвятили служению театральному искусству. Зал встретил легендарного рязанца бурными аплодисментами, премию ему вручил министр культуры и туризма региона Виталий Попов.

На церемонии стало известно имя лучшего театрального композитора. Премию в номинации «Лучшее музыкальное оформление» / «Лучшая работа композитора» присудили Дмитрию Акришу, спектакль «Фауст», ГАУК «Рязанский театр драмы».

Награду за «Лучшую работу балетмейстера/хореографа» вручили Марии Сиукаевой за работу в спектакле «Фауст», ГАУК «Рязанский театр драмы».

Обладательницей премии «Лучшая работа художника-постановщика» стала Анна Репина, спектакль «Каштанка», ГАУК «Рязанский театр кукол».

В номинации «Лучшая работа художника по костюмам» награда досталась Татьяне Видановой, спектакль «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие», ГАУК «Рязанский областной ТЮЗ».

Приз за «Лучшую работу художника по свету» присвоили Дмитрию Гусеву, спектакль «Каштанка», ГАУК «Рязанский театр кукол».

Затем огласили имена победителей в актёрских номинациях:

«Лучшим молодым актёром» стал Николай Шишкин, сыгравший Людвига Четырнадцатого в спектакле «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие», ГАУК «Рязанский областной ТЮЗ».

Обладательницей награды за «Лучшую роль второго плана» стала Юлия Бычкова за роль Кристины в мюзикле «Средство Макропулоса», ГАУК «Рязанский музыкальный театр». Также в номинации вручили две премии жюри «За мужской ансамбль мюзикла «Средство Макропулоса» – Алексею Никифорову, Антону Байбакову, Валерию Вахромееву, Сергею Куликову, Алексею Исаеву, Ивану Кубрявцеву, ГАУК «Рязанский музыкальный театр» и «За актёрский дуэт» – Наталье Паламожных и Роману Горбачёву, роль Мефистофеля, спектакль «Фауст», ГАУК «Рязанский театр драмы».

Награду в номинации «Лучшая роль в спектакле для детской или подростковой аудитории» разделили Екатерина Филиппова и Антонина Григорьева, исполнившие роль Каштанки в одноимённом спектакле, ГАУК «Рязанский театр кукол».

Награду за «Лучшую мужскую роль» получил Валерий Рыжков, сыгравший Фауста в одноимённом спектакле, ГАУК «Рязанский театр драмы». В номинации члены жюри отметили Дмитрия Мазепе, он получил специальную премию «За мастерское воплощение образа Иудушки», спектакль «Господа Головлевы. Маменька», ГАУК «Рязанский областной ТЮЗ»;

Особой интригой вечера стало вручение премии за «Лучшую женскую роль». Награду присудили Ирине Маненковой за роль Эмилии Марти в мюзикле «Средство Макропулоса», ГАУК «Рязанский музыкальный театр».

Премию за «Лучшую работу режиссера» вручили Марине Есениной, спектакль «Господа Головлевы. Маменька», ГАУК «Рязанский областной ТЮЗ».

Кульминацией вечера стало вручение наград лучшим спектаклям года. Премии вручил Виталий Попов.

– Удивительная церемония, в Год театра по-другому и быть не могло, – отметил министр культуры и туризма региона.

«Лучшим спектаклем для детей» признали спектакль «Каштанка», ГАУК «Рязанский театр кукол».

«Лучшим спектаклем большой формы» стала постановка «Господа Головлёвы. Маменька», ГАУК «Рязанский областной ТЮЗ».