В ОКБ в Рязани появилось граффити в память хирурга Аллы Лёвушкиной. Об этом сообщается в группе Рязанской области в социальной сети ВКонтакте.
– Граффити с портретом известного рязанского хирурга появилось в эти выходные в областной клинической больнице. Такую идею предложило медицинское сообщество, её поддержали рязанцы в соцсетях, – говорится в сообщении.
Над созданием граффити работал стрит-арт художник Александр Дёмкин. Его рисунок можно увидеть в холле 4-го этажа поликлиники ОКБ.
Напомним, Алла Лёвушкина, старейший хирург России, она скончалась 23 января 2020 года.