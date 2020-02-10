В ОКБ в Рязани появилось граффити в память хирурга Аллы Лёвушкиной. Об этом сообщается в группе Рязанской области в социальной сети ВКонтакте.



– Граффити с портретом известного рязанского хирурга появилось в эти выходные в областной клинической больнице. Такую идею предложило медицинское сообщество, её поддержали рязанцы в соцсетях, – говорится в сообщении.



Над созданием граффити работал стрит-арт художник Александр Дёмкин. Его рисунок можно увидеть в холле 4-го этажа поликлиники ОКБ.



Напомним, Алла Лёвушкина, старейший хирург России, она скончалась 23 января 2020 года.



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