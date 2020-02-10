На главную Видео

Граффити в память Аллы Лёвушкиной появилось в рязанской больнице

Фото Коммерсантъ

В ОКБ в Рязани появилось граффити в память хирурга Аллы Лёвушкиной. Об этом сообщается в группе Рязанской области в социальной сети ВКонтакте. 

– Граффити с портретом известного рязанского хирурга появилось в эти выходные в областной клинической больнице. Такую идею предложило медицинское сообщество, её поддержали рязанцы в соцсетях, – говорится в сообщении.  

Над созданием граффити работал стрит-арт художник Александр Дёмкин. Его рисунок можно увидеть в холле 4-го этажа поликлиники ОКБ.

Напомним, Алла Лёвушкина, старейший хирург России, она скончалась 23 января 2020 года. 

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Скопинский район присоединился к «Лыжне России»

Новости Рязани
Скопинский район присоединился к самой масштабной всероссийской лыжной гонке «Лыжня России». Для участия в этом массовом марафоне в р.п...
Узнать больше

В Рязани стартовал очный этап трёх педагогических конкурсов

Администрация
10 февраля в Рязани состоялось открытие очного муниципального этапа всероссийских конкурсов «Воспитатель года России-2020», «Учитель года России-2020» и «Сердце отдаю детям-2020» состоялось...
Узнать больше

Пьяный водитель протаранил отбойник под Рязанью

Новости Рязани
По данным ГИБДД, авария случилась в воскресенье, 9 февраля, в 02.10 на 206-м километре трассы М-5 «Урал» в Рязанском районе. 36-летний водитель автомобиля «Нива» из Воронежской области, который ехал в сторону Москвы, не справился с управлением и врезался в отбойник. После этого машина опрокинулась.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Скопинский район присоединился к «Лыжне России»

Новости Рязани
Скопинский район присоединился к самой масштабной всероссийской лыжной гонке «Лыжня России». Для участия в этом массовом марафоне в р.п...
Узнать больше

Граффити в память Аллы Лёвушкиной появилось в рязанской больнице

Видео
В ОКБ в Рязани появилось граффити в память хирурга Аллы Лёвушкиной. Об этом сообщается в группе Рязанской области в социальной сети ВКонтакте. 
Узнать больше

Утренний кофе. Обзор событий за прошедшие выходные

Новости Рязани
В субботу, 8 февраля, в музее истории молодежного движения прошло открытие первой персональной выставки рязанского дизайнера одежды, стилиста, fashion-иллюстратора Ольги Крамс. Экспозиция северных акварелей...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что подарить на 14 февраля. Идеи для подарков

Акценты
Приближается 14 февраля – День святого Валентина. Да-да-да! Это не наш святой, и биография у него сомнительная, и праздник этот нам навязали,...
Узнать больше

Авторка, докторка, юристка. Или нужны ли нам феминитивы?

Акценты
Как думаете, сколько ошибок допущено в заголовке? Word показывает не менее трех, однако в заголовке их нет. Что вы знаете о феминитивах?...
Узнать больше

Доходные дома Третьяковых

Акценты
Редакция РИА «7 новостей» продолжает работать над проектом «Здания». На прошлой неделе мы рассказали об истории единственного сохранившегося кинотеатра советской эпохи, на...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Скопинский район присоединился к «Лыжне России»

В Рязани стартовал очный этап трёх педагогических конкурсов

Пьяный водитель протаранил отбойник под Рязанью