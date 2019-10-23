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ФК «Рязань» прервал неудачную серию, победив в Калуге

Футбольный клуб «Рязань» прервал череду неудачных игры в Первенстве России, победив в гостях. В среду, 23 октября, «горожане» в перенесёном матче 6-го тура обыграли ФК «Калуга» – 3:2.

Два мяча в составе нашей команды забил Владислав Мещеряков, а победный гол , же в добавленное время, записал на свой счёт Андрей Губанов.

Сейчас рязанцы занимают 8-е место в турнирной таблице. Ближайшая игра уже в это воскресенье – в Рязани «горожане» будут принимать «Химки-М». Начало встречи на стадионе «Спартак» в 14:00. 

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