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Фильм о Рязани стал призёром двух туристических конкурсов

С 7 по 8 сентября в городе Зеленоградске Калининградской области прошли заключительные этапы Международного фестиваля-конкурса фильмов о туризме «Диво Европы-2019» и командного фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России-2019». Информация об этом появилась на сайте администрации города.

На конкурсах было представлено более 600 проектов из России, Беларуси, Польши, Венгрии, Болгарии, Казахстана, Китая. В разных номинациях участники раскрывали природы, экологии, а также рассказывали о достопримечательностях, людях и событиях.

Рязань представили 5 видеороликов. Фильм «Впечатления больше чем кажутся» занял второе место на «Диве Европы» и стал серебряным призёром «Дива России».

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