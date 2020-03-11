Елена Сорокина поздравила с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны

10 марта отметила 95-летие труженик тыла Надежда Семеновна Полупанова. Ее поздравила глава администрации Рязани Елена Сорокина, вручив цветы и ценный подарок. Также Надежде Семеновне была вручена памятная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

«Спасибо Вам за доблестный труд! — обратилась Елена Сорокина к ветерану. — Тяжелая работа людей в тылу позволила нашей стране победить в этой войне».

Надежда Семеновна Полупанова выросла в многодетной семье. Отец и трое его младших братьев погибли на фронте. В 1941 году в возрасте 16 лет Надежда Семеновна начала работать в колхозе на уборке урожая, а осенью и зимой продолжала учиться в школе, которую окончила с отличием. В 1943 году поступила в медицинский институт, и после окончания вернулась в родной колхоз. Работала не только по специальности, но и в поле во время уборочной кампании.

В 1960 году вместе с мужем переехала в Рязань и по 1980 год работала врачом на станции скорой медицинской помощи.

Награждена орденом трудового Красного знамени и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также юбилейными медалями.