На главную Органы власти Администрация

Елена Сорокина поздравила с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны

10 марта отметила 95-летие труженик тыла Надежда Семеновна Полупанова. Ее поздравила глава администрации Рязани Елена Сорокина, вручив цветы и ценный подарок. Также Надежде Семеновне была вручена памятная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

«Спасибо Вам за доблестный труд! — обратилась Елена Сорокина к ветерану. — Тяжелая работа людей в тылу позволила нашей стране победить в этой войне».

Надежда Семеновна Полупанова выросла в многодетной семье. Отец и трое его младших братьев погибли на фронте. В 1941 году в возрасте 16 лет Надежда Семеновна начала работать в колхозе на уборке урожая, а осенью и зимой продолжала учиться в школе, которую окончила с отличием. В 1943 году поступила в медицинский институт, и после окончания вернулась в родной колхоз. Работала не только по специальности, но и в поле во время уборочной кампании.

В 1960 году вместе с мужем переехала в Рязань и по 1980 год работала врачом на станции скорой медицинской помощи.

Награждена орденом трудового Красного знамени и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также юбилейными медалями.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Падение рубля и «квартирный вопрос»: что будет с ценами на недвижимость?

Новости Рязани
В связи с сильным ростом курса доллара и евро многие задаются вопросами, как отреагирует рынок жилья, что будет с ценами на недвижимость? Есть ли прямая зависимость от иностранной валюты?
Узнать больше

Елена Сорокина поздравила с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны

Администрация
10 марта отметила 95-летие труженик тыла Надежда Семеновна Полупанова. Ее поздравила глава администрации Рязани Елена Сорокина, вручив цветы и ценный подарок. Также...
Узнать больше

Как соискатели Рязанской области попадают на зарубежные стажировки

Новости Рязани
Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей, чтобы выяснить, сколько из них проходили стажировки за рубежом
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Падение рубля и «квартирный вопрос»: что будет с ценами на недвижимость?

Новости Рязани
В связи с сильным ростом курса доллара и евро многие задаются вопросами, как отреагирует рынок жилья, что будет с ценами на недвижимость? Есть ли прямая зависимость от иностранной валюты?
Узнать больше

Что изменится в Конституции?

Акценты
Сегодня Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в Основной закон нашей страны. Изначально пакет поправок к Конституции был внесен 20 января...
Узнать больше

Сотрудниц Ново-Рязанской ТЭЦ поздравили с праздником 8 марта

Новости Рязани
Накануне Международного женского дня сотрудницы Ново-Рязанской ТЭЦ принимали поздравления с праздником. Ставшее традиционным корпоративное торжество в честь 8 марта объединило в конференц-зале представительниц всех цехов...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что изменится в Конституции?

Акценты
Сегодня Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в Основной закон нашей страны. Изначально пакет поправок к Конституции был внесен 20 января...
Узнать больше

Рязанская кибердружина: «Главное в нашем деле – неравнодушие»

Акценты
Кибератака, кибербезопасность, киберспорт, киберпанк, кибербуллинг, киберкультура, кибергигиена, кибервойны и даже кибервойска. А ещё кибердружины есть. Слышали? Вот прямо у нас в Рязани одна из таких дружин и работает.
Узнать больше

Женский взгляд на финансы

Акценты
В преддверии Международного женского дня РИА «7 новостей» и рязанское отделение Банка России перечитали сказки и нашли в них советы по финансовой грамотности.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Падение рубля и «квартирный вопрос»: что будет с ценами на недвижимость?

Как соискатели Рязанской области попадают на зарубежные стажировки

В Рязанской области выделят 3 млн. рублей на создание новых туристических объектов