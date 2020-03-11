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Эксперт рассказал, что будет с ценами на недвижимость в Рязани

Курсы доллара и евро резко поднялись вверх, и теперь многих волнует, как это отразится на «квартирном вопросе». Что будет с ценами на жильё? Зависят ли они от курсов иностранной валюты? Стоит ли поспешить с покупкой недвижимости? Не лучше ли переждать?

На эти и другие вопросы нам ответил генеральный директор ООО «Группа компаний «ЕДИНСТВО» Антон Воробьёв.

Антон Воробьёв

– Для девелоперов важно, чтобы за падением рубля не последовал рост ключевой ставки, а затем и рост кредитных ставок по ипотеке и кредитов для проектного финансирования. Такие риски есть, – отметил Воробьёв.

По его словам будущее пока выглядит очень неопределённо. В такой ситуации власти будут создавать инструменты замещения или возмещения. Но на это потребуется время, и сколько – тоже пока нельзя сказать с уверенностью.

Тем, кто уже сейчас решительно настроился на покупку недвижимости, придётся непросто. Ведь в более спокойное время этим вопросом можно было заниматься до полугода, изучая рынок и подбирая варианты. Теперь же девелоперы могут подтолкнуть клиентов к покупке.

Важно также понимать, что если будут пересмотрены базовые параметры ключевой ставки, вырастут и ставки ипотечные. А значит кредиты, которые были ранее одобрены по 8 с небольшим процентов, очень скоро вырастут до 12%, 17% и больше.

– Всё это мы уже проходили в 2014 году, поэтому если вы думаете о покупке квартиры, то именно сейчас – лучшее время, – советует Антон Воробьёв. – И группе компаний «ЕДИНСТВО» есть что вам предложить.

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