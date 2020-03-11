На главную Новости Рязани

Как соискатели Рязанской области попадают на зарубежные стажировки

Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей, чтобы выяснить, сколько из них проходили стажировки за рубежом, сколько –  пытались или хотят попробовать.

– Подавляющее большинство соискателей Рязанской области заявили, что никогда не проходили стажировок за рубежом (92%). При этом сразу 94% опрошенных ответили, что хотели бы отправиться за границу для приобретения полезного опыта или повышения квалификации, –  комментирует Анна Зубкова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Поволжью.

2% заявили, что стажировались за границей во время учёбы в вузе, 1% –  сразу после выпуска из вуза, и 6% – уже во время работы и трудовой деятельности. Ожидаемо, чем старше респондент, тем выше вероятность, что он проходил стажировку –  среди респондентов в возрасте от 55 лет 28% проходили стажировки во время работы.

Выше всего доля тех соискателей, которые проходили стажировку среди топ-менеджеров эта доля выше, чем в других профобластях (24%). Также она высока в сфере добычи сырья (17%) и научно-образовательной сфере (16%).

42% соискателей, проходивших стажировку в другой стране, указали, что с выбором стажировки им помог работодатель. Каждый третий такой респондент самостоятельно искал возможности иностранных стажировок. 17% выбрали стажировку из предложенных их вузами программ, ещё 14% узнали о стажировке благодаря рекомендации друзей. Самостоятельным поиском чаще занимались более молодые соискатели (60% среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет, 43% –  среди респондентов в возрасте от 25 до 34 лет). Для более старших соискателей основным каналом выбора явилось предложение работодателя (56%-67% в более старших возрастных группах).

Проходившие стажировку за рубежом соискатели в большинстве (63%) утверждают, что им было не сложно подготовить все необходимые для стажировки документы. Также 46% таких соискателей знают, куда можно обратиться в случае нарушения их прав во время прохождения стажировки. 24% соискателей, проходивших иностранные стажировки, совсем не знали язык страны, в которой она проводилась. На базовом уровне знали язык 27%, на среднем –  28%, на высоком – 21%. Среди более молодых респондентов выше доля тех, кто знал язык на высоком уровне.

61% соискателей, прошедших стажировки за рубежом, утверждают, что их стажировки были оплачиваемыми. Ещё 24% заявляют о частично оплаченной стажировки. Выше доля тех, чьи стажировки были полностью оплачиваемыми, среди соискателей, прошедших стажировку уже во время работы (66%), а вот среди студентов эта доля составила примерно половину (49%).

Подавляющее большинство соискателей были удовлетворены пройденной стажировкой (83%). 13% были удовлетворены частично, 3% –  не удовлетворены. 18% соискателей отметили, что их стажировки проходили в Германии – это наиболее частый ответ. 10% указали другие страны, среди которых Кипр,

Таиланд, Малайзия, Египет и т.д. 8% ездили на стажировку в США, по 6% –  в Италию и Китай, по 5% – в Великобританию и Францию.

Среди тех респондентов, кто не проходил стажировку за границей, лишь около 3% заявили, что пытались, но не прошли отбор. Большинство (69%) не пытались, но планируют попробовать, 21% –  хотят, но не пытаются и не планируют, 6% – не хотят проходить зарубежную стажировку.

Среди только планирующих пройти стажировку в другой стране большая часть (38%) затрудняются с ответом на вопрос о сложности подготовки документов –  скорее всего, они ещё не начали ей заниматься. Возможно, по этой же причине 76% таких респондентов не знают, куда можно обратиться в случае нарушения их прав во время стажировки. 17% таких респондентов совсем не знают язык той страны, в которой хотят пройти стажировку, 46% знают язык на базовом уровне, 29% –  на среднем, 9% – на высоком уровне. Среди более молодых соискателей доля тех, кто совсем не знают язык, ниже, чем среди более старших респондентов. На высоком уровне знают язык 14% соискателей из Москвы и 26% соискателей из сферы науки и образования.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Падение рубля и «квартирный вопрос»: что будет с ценами на недвижимость?

Новости Рязани
В связи с сильным ростом курса доллара и евро многие задаются вопросами, как отреагирует рынок жилья, что будет с ценами на недвижимость? Есть ли прямая зависимость от иностранной валюты?
Узнать больше

Елена Сорокина поздравила с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны

Администрация
10 марта отметила 95-летие труженик тыла Надежда Семеновна Полупанова. Ее поздравила глава администрации Рязани Елена Сорокина, вручив цветы и ценный подарок. Также...
Узнать больше

Как соискатели Рязанской области попадают на зарубежные стажировки

Новости Рязани
Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей, чтобы выяснить, сколько из них проходили стажировки за рубежом
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Падение рубля и «квартирный вопрос»: что будет с ценами на недвижимость?

Новости Рязани
В связи с сильным ростом курса доллара и евро многие задаются вопросами, как отреагирует рынок жилья, что будет с ценами на недвижимость? Есть ли прямая зависимость от иностранной валюты?
Узнать больше

Что изменится в Конституции?

Акценты
Сегодня Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в Основной закон нашей страны. Изначально пакет поправок к Конституции был внесен 20 января...
Узнать больше

Сотрудниц Ново-Рязанской ТЭЦ поздравили с праздником 8 марта

Новости Рязани
Накануне Международного женского дня сотрудницы Ново-Рязанской ТЭЦ принимали поздравления с праздником. Ставшее традиционным корпоративное торжество в честь 8 марта объединило в конференц-зале представительниц всех цехов...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что изменится в Конституции?

Акценты
Сегодня Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в Основной закон нашей страны. Изначально пакет поправок к Конституции был внесен 20 января...
Узнать больше

Рязанская кибердружина: «Главное в нашем деле – неравнодушие»

Акценты
Кибератака, кибербезопасность, киберспорт, киберпанк, кибербуллинг, киберкультура, кибергигиена, кибервойны и даже кибервойска. А ещё кибердружины есть. Слышали? Вот прямо у нас в Рязани одна из таких дружин и работает.
Узнать больше

Женский взгляд на финансы

Акценты
В преддверии Международного женского дня РИА «7 новостей» и рязанское отделение Банка России перечитали сказки и нашли в них советы по финансовой грамотности.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Падение рубля и «квартирный вопрос»: что будет с ценами на недвижимость?

Елена Сорокина поздравила с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны

В Рязанской области выделят 3 млн. рублей на создание новых туристических объектов