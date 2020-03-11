Как соискатели Рязанской области попадают на зарубежные стажировки

Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей, чтобы выяснить, сколько из них проходили стажировки за рубежом, сколько – пытались или хотят попробовать.



– Подавляющее большинство соискателей Рязанской области заявили, что никогда не проходили стажировок за рубежом (92%). При этом сразу 94% опрошенных ответили, что хотели бы отправиться за границу для приобретения полезного опыта или повышения квалификации, – комментирует Анна Зубкова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Поволжью.



2% заявили, что стажировались за границей во время учёбы в вузе, 1% – сразу после выпуска из вуза, и 6% – уже во время работы и трудовой деятельности. Ожидаемо, чем старше респондент, тем выше вероятность, что он проходил стажировку – среди респондентов в возрасте от 55 лет 28% проходили стажировки во время работы.



Выше всего доля тех соискателей, которые проходили стажировку среди топ-менеджеров эта доля выше, чем в других профобластях (24%). Также она высока в сфере добычи сырья (17%) и научно-образовательной сфере (16%).



42% соискателей, проходивших стажировку в другой стране, указали, что с выбором стажировки им помог работодатель. Каждый третий такой респондент самостоятельно искал возможности иностранных стажировок. 17% выбрали стажировку из предложенных их вузами программ, ещё 14% узнали о стажировке благодаря рекомендации друзей. Самостоятельным поиском чаще занимались более молодые соискатели (60% среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет, 43% – среди респондентов в возрасте от 25 до 34 лет). Для более старших соискателей основным каналом выбора явилось предложение работодателя (56%-67% в более старших возрастных группах).



Проходившие стажировку за рубежом соискатели в большинстве (63%) утверждают, что им было не сложно подготовить все необходимые для стажировки документы. Также 46% таких соискателей знают, куда можно обратиться в случае нарушения их прав во время прохождения стажировки. 24% соискателей, проходивших иностранные стажировки, совсем не знали язык страны, в которой она проводилась. На базовом уровне знали язык 27%, на среднем – 28%, на высоком – 21%. Среди более молодых респондентов выше доля тех, кто знал язык на высоком уровне.



61% соискателей, прошедших стажировки за рубежом, утверждают, что их стажировки были оплачиваемыми. Ещё 24% заявляют о частично оплаченной стажировки. Выше доля тех, чьи стажировки были полностью оплачиваемыми, среди соискателей, прошедших стажировку уже во время работы (66%), а вот среди студентов эта доля составила примерно половину (49%).



Подавляющее большинство соискателей были удовлетворены пройденной стажировкой (83%). 13% были удовлетворены частично, 3% – не удовлетворены. 18% соискателей отметили, что их стажировки проходили в Германии – это наиболее частый ответ. 10% указали другие страны, среди которых Кипр,



Таиланд, Малайзия, Египет и т.д. 8% ездили на стажировку в США, по 6% – в Италию и Китай, по 5% – в Великобританию и Францию.



Среди тех респондентов, кто не проходил стажировку за границей, лишь около 3% заявили, что пытались, но не прошли отбор. Большинство (69%) не пытались, но планируют попробовать, 21% – хотят, но не пытаются и не планируют, 6% – не хотят проходить зарубежную стажировку.



Среди только планирующих пройти стажировку в другой стране большая часть (38%) затрудняются с ответом на вопрос о сложности подготовки документов – скорее всего, они ещё не начали ей заниматься. Возможно, по этой же причине 76% таких респондентов не знают, куда можно обратиться в случае нарушения их прав во время стажировки. 17% таких респондентов совсем не знают язык той страны, в которой хотят пройти стажировку, 46% знают язык на базовом уровне, 29% – на среднем, 9% – на высоком уровне. Среди более молодых соискателей доля тех, кто совсем не знают язык, ниже, чем среди более старших респондентов. На высоком уровне знают язык 14% соискателей из Москвы и 26% соискателей из сферы науки и образования.

