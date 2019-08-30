Эксперты всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» обсудят с воронежскими педагогами инновационные методы профориентации молодёжи



В пятницу, 30 августа, в Сити-парке «Град» города Воронежа состоится VII Воронежский педагогический форум, который объединит на своей площадке более 2200 педагогов и руководителей образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, ректоров вузов, представителей органов власти и некоммерческих организаций.

В рамках традиционного педагогического форума впервые пройдёт Межрегиональная дискуссионная площадка «Социальное проектирование как форма ранней профориентации молодёжи», участники которой обсудят актуальные проблемы профессионального воспитания молодёжи и предложат инновационные методы их решения, одним из которых является активное вовлечение учащихся средних образовательных школ и учреждений дополнительного образования в социально-проектную деятельность.

В работе дискуссионной площадки в качестве экспертов примут участие эксперты Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Павел Вячеславович Квартников (г. Рязань) и Виталий Сергеевич Горохов (г. Курск), а также представители Молодёжного правительства Воронежской области, Воронежского государственного университета, авторы реализованных социальных инициатив.

Дискуссионная площадка «Социальное проектирование как форма ранней профориентации молодёжи» организована Управлением образования и молодёжной политики администрации городского округа город Воронеж, Межрегиональным центром поддержки и развития молодёжных и студенческих инициатив.