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136 рязанцев отказались от курения в рамках акции «Лето без табачного дыма»

В пятницу, 30 августа, в Рязанской областной библиотеке имени Горького прошло торжественное награждение победителей областной социальной акции «Лето без табачного дыма».

Данное мероприятие проходило с 31 мая по 30 августа в Рязани и области. Акция направлена на формирование здорового образа жизни. Каждый человек должен нести ответственность за состояние своего здоровья. Главной задачей являлось снижение потребления табака среди населения Рязанской области, в том числе среди детей и подростков.

Акция проходила в три этапа. Сначала все участники прошли медицинское обследование в специализированных кабинетах помощи для людей, отказавшихся от курения. В период с 1 по 31 июля проходил второй этап, непосредственно сам период отказа от курения. В начале августа было проведено повторное обследование, которое выявило, что 136 человек полностью отказались от потребления табака.

Победители получили дипломы и полезные подарки от спонсоров мероприятия.

Также благодарственными письмами были награждены все причастные к этой акции: врачи и медицинские учреждения, волонтерские отряды, спонсоры.

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