Два пенсионера пострадали в ДТП на Яблочкова

7 января в Рязани случилась жесткая авария. Она произошла примерно в 19:05 на перекрестке проезда Яблочкова и улицы Верхней.

Информация о ДТП и видео с места событий были размещены в соцсети ВКонтакте. При просмотре контента можно заметить две разбитые легковушки – Renault Megane и ВАЗ-2110.

Известно, что в результате происшествия пострадали двое мужчин. Это 71-летний водитель и 72-летний пассажир одного из автомобилей. У первого пострадавшего диагностирован перелом колена. У второго потерпевшего найден перелом руки. Оба пенсионера доставлены в Областную клиническую больницу.

Фото: очевидцы в соцсети ВКонтакте

Видео: Дороги Рязани