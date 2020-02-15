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Делегация рязанских врачей посетила БСМП в Набережных челнах

Делегация врачей из БСМП и Больницы № 11 посетила Больницу скорой медицинской помощи в городе Набережные Челны. Рабочая поездка позволила рязанцам познакомиться с деятельностью одной из крупнейших больниц Республики Татарстан. Информация об этом появилась на сайте рязанской БСМП.

Рязанские врачи отправились в другой регион, чтобы ознакомиться с передовыми методами организации процессов в татарской клинике, а также поделиться собственным опытом. Отметим, что БСМП в Набережных Челнах дважды удалось аккредитоваться по международным стандартам JCI.

В Республику Татарстан отправились главврач новой БСМП Виктор Филимонов, его заместители – Александр Копейкин, Андрей Мельников и Екатерина Шурпо, руководитель операционного отделения Алексей Егоров, главная медсестра больницы Елена Арсенова, заведующая приёмным отделением Мария Лелека и другие специалисты.

После посещения БСМП коллектив поблагодарил главврача из Набережных Челнов Марата Мухамадеева за бесценный опыт профессионального общения, за высокий уровень управленческой деятельности, продемонстрированный его коллегами.

Отмечается, что такие поездки не только укрепляют связи в коллективе, но и позволяют рязанским клиникам развиваться.

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