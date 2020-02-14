14 февраля 2020 года исполнилось ровно три года с того дня, как Николай Любимов стал исполняющим обязанности губернатора Рязанской области.



Этому событию посвятили пост с видеосюжетом в официальной группе Рязанской области в социальной сети ВКонтакте.



– Предлагаем вам вспомнить о радостных событиях и больших победах, о смелых мечтах и идеях – обо всём, что мы воплотили в жизнь! – написали в группе.



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Напомним, Николай Любимов исполнял обязанности губернатора Рязанской области с 14 февраля 2017 года. На этом посту он сменил Олега Ковалёва. Официально возглавил регион губернатор после выборов с 18 сентября 2017 года.

