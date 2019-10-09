На главную Рязань БК «Рязань» внёс в заявку на Первенство ЦФО 10 игроков
РязаньСпорт

БК «Рязань» внёс в заявку на Первенство ЦФО 10 игроков

БК «Рязань» подготовил заявку для выступления в Первенстве Центрального федерального округа сезона-2019/2020. В неё вошло 10 игроков. Об этом сообщила пресс-служба клуба. 

Защитники: Дмитрий Буданов (2002 г.р.), Алексей Гущин (1998), Дмитрий Князев (1997).

Форварды: Руслан Агафонов (1995), Николай Абраменков (1995), Николай Самойленко (1997), Роман Хамитов (1984), Евгений Угаров (1995).

Центровые: Никита Дианов (1999), Константин Куликов (1995).

Главный тренер: Алексей Безнебеев.

Врач: Сергей Настрога.

Отметим, что Князев, Абраменков и Куликов выступали за БК «Рязань» в минувшем сезоне, Дианов – в сезоне-2017/2018, Хамитов – в чемпионате Суперлиги-2009/2010, Буданов, Агафонов и Угаров играли за юношеские и молодёжные команды «зубров».

Это, скорее всего, не окончательный вариант состава БК «Рязань» на сезон. В ближайшие несколько дней тренерский штаб ждёт появления ещё 2-3 игроков, изъявивших желание выступать за «зубров» в играх первенства.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Актриса Дагестанского театра кукол посетила пресс-центр «Рязанских смотрин»

В прошлом году в моногородах Рязанской области создали 600 рабочих мест – СМИ

Рязанцам покажут монеты Древнего Рима и Византии