БК «Рязань» внёс в заявку на Первенство ЦФО 10 игроков

БК «Рязань» подготовил заявку для выступления в Первенстве Центрального федерального округа сезона-2019/2020. В неё вошло 10 игроков. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



Защитники: Дмитрий Буданов (2002 г.р.), Алексей Гущин (1998), Дмитрий Князев (1997).

Форварды: Руслан Агафонов (1995), Николай Абраменков (1995), Николай Самойленко (1997), Роман Хамитов (1984), Евгений Угаров (1995).

Центровые: Никита Дианов (1999), Константин Куликов (1995).

Главный тренер: Алексей Безнебеев.

Врач: Сергей Настрога.



Отметим, что Князев, Абраменков и Куликов выступали за БК «Рязань» в минувшем сезоне, Дианов – в сезоне-2017/2018, Хамитов – в чемпионате Суперлиги-2009/2010, Буданов, Агафонов и Угаров играли за юношеские и молодёжные команды «зубров».



Это, скорее всего, не окончательный вариант состава БК «Рязань» на сезон. В ближайшие несколько дней тренерский штаб ждёт появления ещё 2-3 игроков, изъявивших желание выступать за «зубров» в играх первенства.

