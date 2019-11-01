Аркадий Фомин: Институт судебных приставов – важное звено системы органов государственной власти



Председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником. Публикуем полный текст поздравления.

Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приставов!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Институт судебных приставов – важное звено системы органов государственной власти, от эффективной работы которого во многом зависит незыблемость конституционных прав граждан, верховенство и справедливость закона в стране.

Верность избранной профессии, опыт и знания, корректность, принципиальность и выдержка – качества, которые отличают сотрудников вашей службы. Вы способствуете совершенствованию правовых основ государства, наполнению бюджетов всех уровней, укреплению стабильности в обществе.

Уверен, что вы и в дальнейшем будете успешно справляться со всеми поставленными задачами.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и всего самого доброго!

А. В. Фомин, председатель Рязанской областной Думы, секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия»