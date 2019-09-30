Девятый сезон рыбатлона завершился очень неожиданно

В субботу, 28 сентября, в Рязани на месте впадения реки Трубеж в Оку при замечательной, практически безветренной и тёплой для этого времени года, погоде прошел всероссийский чемпионат по спиннинговому рыбатлону.

Беговой круг около полутора километров проходил по асфальту, поэтому его можно было назвать очень комфортным. На рыбнище места хватило всем, хоть и сложность в ловле бесспорно была – течение на Оке плюс трава в воде мешали многим рыбатлонистам беспроблемно совершать свои спиннинговые проводки. Никто никак не мог выловить первую рыбу из заколдованной Оки. Судьи впервые в истории приняли решение расширить рыбнище по ходу соревнований на 50 метров в ту сторону, где на тренировке несколько человек вытаскивали рыбу. Но только через час после старта впервые участвующий в рыбатлоне рязанец Артём Вдовин одолел первого окского окуня.

И какого же было удивление всех, когда Артём Вдовин смог поймать и вторую рыбу! В итоге Артём финишировал с результатом 1 час 32 минуты 15 секунд. Один раз удача улыбнулась в этот день ещё четырем рыбатлонистам, причём Евгений Остроумов поймал окушка буквально за 10 секунд до сигнала о завершении ловли.

В итоге все места, начиная со второго, распределялись с помощью штрафного круга. Серебро бегом взял представитель Котельников Александр Савкин, поймавший-таки одну рыбу, бронза у рязанца Владимира Захарова, который вытащил окуня за несколько минут до завершения ловли. Лучшим же по скорости, но не поймавшим ни одной рыбы, стал Максим Шевяков. Среди девушек лучшей была Ирина Мефодина. Призы получили более 20 человек. Двадцатку сильнейших замкнул представитель далекого Красноярска Георгий Стариков.

На этом девятый сезон рыбатлона завершился. И юбилейный сезон стартует теперь в январе 2020 года командным чемпионатом по зимнему рыбатлону.

Генеральные партнёры –

Рыболовные прикормки «KLEVO» совместно с сетью магазинов «Ни хвоста, ни чешуи» (Рязань, гипермаркет «Стройка», 2 этаж, Ряжск, ул. Энгельса, 9Б);

Медицинский центр «М-КЛИНИК» (ул. Урицкого, 45 к.1).

Главные партнёры –

Сервис заказа поездок «ВЕЗЁТ». Телефон для заказа: 700-100;

Гипермаркет «ЛЕНТА»;

Питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА»

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн – Типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – компания «СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ», пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», сеть клиник «ПРАЙМ-СТОМАТОЛОГИЯ», магазин «ТВОЙ СКУТЕР», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», областной фестиваль «ВО!СЕМЬЯ!».

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 новостей», «Авторадио» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, телеканал «Охота и рыбалка», газета «Мещёрская сторона», газета «PRO Город Рязань», журнал «Телесемь», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке Министерства, физической культуры и спорта Рязанской области.