Рязань вошла в список самых популярных направлений для путешествий на поезде с детьми

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Рязань вошла в топ-20 самых популярных направлений для путешествия на поезде с детьми этим летом

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру определил, куда отправятся родители с детьми и подростками на поездах этим летом. В анализ вошли билеты, оформленные для поездки с 1 июня по 31 августа. Важным критерием стало наличие в заказе ребенка до 17 лет.

Самыми популярным направлением являются Москва, Санкт-Петербург и Анапа. А вот Рязань в этом рейтинге новичок. Раньше она находилась на 25 месте, теперь на 17.

В остальном предпочтения семейных путешественников вполне стабильны: Сочи, Лазаревское, Новороссийск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Туапсе, Лоо.