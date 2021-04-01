Рязань присоединится к масштабной благотворительной акции День заботы

11 апреля в России в шестой раз пройдёт масштабная благотворительная онлайн акция «День заботы». Цель этого года – собрать 16 800 000 рублей на поиск и сопровождение Наставников для подростков из детских домов в 14 регионах: Новосибирске, Екатеринбурге, Калининграде, Томске, Нижнем Новгороде, Перми, Иркутске, Уфе, Иванове, Красноярске, Оренбурге, Кирове, Чите и Рязани. Организатор акции – детский благотворительный фонд «Солнечный город» совместно с рязанской АНО поддержки семьи и детства «ПроДетство» и коммуникационным агентством «АГТ-Сибирь». По данным 2019 года в детских домах страны находится 30 028 подростков в возрасте от 11 до 18 лет. Таких детей реже усыновляют или берут под опеку, чем ребят младшего возраста. Но подростки в детских домах не должны оставаться один на один со своими недетскими проблемами: им нужен значимый взрослый, который станет примером, поддержит и примет ребёнка «здесь и сейчас», покажет жизнь за стенами сиротского учреждения.

«Наставничество» – один из самых эффективных проектов для подростков, находящихся в детских домах. За 6 лет существования проекта мы нашли наставников для 550 ребят по всей России. В Рязани проект реализуется с 2020 года, за это время создано 16 пар «наставник-ребенок». Но мы точно знаем, что сможем больше! Поэтому, чтобы в 2021 году проект продолжил работать в 14 регионах, ещё 200 сирот нашли своих старших друзей, а уже существующие пары регулярно поддерживали психологи и кураторы, нужно собрать 16 800 000 рублей. 11 апреля на сайте деньзаботы.рф будет работать специальный «калькулятор заботы», на котором любой желающий сможет посчитать стоимость своего часа работы и определить, сколько часов или дней он готов пожертвовать на оплату работы проекта «Наставничество».

«Ранее во время этой акции мы собирали средства на оплату больничных нянь для малышей от 0 до 5 лет. Сейчас мы решаем эту проблему на законодательном уровне и делаем так, чтобы социальные няни в России были у всех детей, оказавшихся в больнице без родителей. Проблема социализации подростков-сирот не менее важная, хотя и более сложная для объяснения широкой аудитории. Наша цель в этом году – доступно показать, как нужна поддержка ребятам, готовящимся к взрослой жизни практически в одиночестве, и обеспечить работу проекта в действующих регионах на ближайший год, чтобы у нас были ресурсы на запуск “Наставничества” в новых регионах. Взрослые дети – тоже дети, и они заслуживают заботы, уважения и принятия», – говорит Марина Аксенова, директор фонда «Солнечный город».