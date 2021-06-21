Рязань получит на ремонт дорог более миллиарда рублей

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В понедельник, 21 июня, Рязанская городская Дума внесла корректировки в бюджет Рязани.

За счёт поступивших межбюджетных трансфертов доходы и расходы бюджета на 2021 год увеличиваются на 598,5 млн. рублей. Из них 470,8 млн. рублей планируют отправить на ремонт дорог; 67,7 млн рублей — на реконструкцию детских садов, 50 млн рублей — на капитальный ремонт тепловых сетей; 10 млн рублей — на модернизацию и реконструкцию светофорных объектов.

Кроме того, доходы и расходы на 2022 год увеличиваются на 619,2 млн рублей за счёт субсидий из областного бюджета на ремонт дорог.

В общей сложности на ремонт дорог по двухлетним контрактам в 2021 и 2022 году город получит около 1 млрд 90 млн рублей. На эти средства будет капитально отремонтировано 13 объектов.