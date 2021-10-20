Рязань отправила гуманитарную помощь в Сирию

Рязанская область передала министерству обороны РФ гуманитарный груз для отправки в Сирию. Об этом сообщает Правительство региона.

Формированием помощи занимались министерство промышленности и экономического развития и министерство сельского хозяйства и продовольствия области. Кроме того, участие приняли и некоторые предприятия региона.

Гуманитарный груз включает в себя: муку, ячменную крупу, молочную продукция, сахар-песок, товары для детского творчества, медикаменты и предметы гигиены.

Поручение об оказании посильной гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике дал губернатор Николай Любимов.