3.9 C
Рязань
Среда, 20 октября, 2021
spot_img
spot_img
На главнуюНовости РязаниВласть

Рязань отправила гуманитарную помощь в Сирию

Александр Ильин
Фото: Правительство Рязанской области

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Рязанская область передала министерству обороны РФ гуманитарный груз для отправки в Сирию. Об этом сообщает Правительство региона. 

Формированием помощи занимались министерство промышленности и экономического развития и министерство сельского хозяйства и продовольствия области. Кроме того, участие приняли и некоторые предприятия региона. 

Гуманитарный груз включает в себя: муку, ячменную крупу, молочную продукция, сахар-песок, товары для детского творчества, медикаменты и предметы гигиены. 

Поручение об оказании посильной гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике дал губернатор Николай Любимов.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,748ЧитателиЧитать
1,519ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]