Жительница Касимова незаметно украла из квартиры с людьми 45 000 рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали молодую девушку, которая похитила из квартиры незнакомца 45 000 рублей. При этом внутри помещения в это время находились люди, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

С заявлением в полицию обратился 24-летний житель Касимова. Он уверял, что из его квартиры пропали 45 000 рублей. По словам молодого человека, вероятнее всего это произошло из-за того, что он не закрыл входную дверь.

— Во время допроса местных жителей, оперативники обнаружили, что люди видели двух незнакомок. Они заходили в каждый подъезд многоквартирного дома. В итоге, по очереди они обошли все подъезды в этом здании, — рассказали в пресс-службе.

В результате выяснилось, что к краже причастна 21-летняя девушка. Она уже была не раз судима за подобные преступления.

— По предварительной информации, девушка специально заходила в каждый подъезд и проверяла двери. Когда она нашла открытую квартиру, то тихо зашла внутрь и забрала деньги. Хозяева в это время были в других комнатах и ничего не слышали, — говорится в сообщении.

На злоумышленницу завели уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок до 6-ти лет.