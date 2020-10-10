Жительница Касимова незаметно украла из квартиры с людьми 45 000 рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали молодую девушку, которая похитила из квартиры незнакомца 45 000 рублей. При этом внутри помещения в это время находились люди, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.
С заявлением в полицию обратился 24-летний житель Касимова. Он уверял, что из его квартиры пропали 45 000 рублей. По словам молодого человека, вероятнее всего это произошло из-за того, что он не закрыл входную дверь.
В результате выяснилось, что к краже причастна 21-летняя девушка. Она уже была не раз судима за подобные преступления.
На злоумышленницу завели уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок до 6-ти лет.