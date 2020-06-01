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Юлия Рокотянская передала подарки детям,попавшим в трудную ситуация

Вера Бочкова
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В День защиты детей глава Рязани Юлия Рокотянская передала подарки воспитанникам рязанского Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской гордумы.
В целях безопасности, сладкие подарки были переданы без контакта с детьми. Воспитанники центра отметили День защиты детей праздничным чаепитием.
– Каждому ребенку необходимо больше поводов для радости. Светлые праздничные моменты из детства остаются в памяти человека на всю жизнь, – отметила Юлия Рокотянская. – В этот праздник я хочу пожелать, чтобы все дети были окружены заботой, чувствовали любовь и защиту близких. Сияющие глаза ребят и их веселый смех – самое дорогое, что есть у нас, взрослых!

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