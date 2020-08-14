Вынесен приговор мужчине, пытавшемуся убить бывшую супругу и тёщу

Суд вынес приговор 45-летнему жителю города Сасова. Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Преступление было совершено 8 мая 2019 года в селе Борок Шиловского района. Нетрезвый мужчина, вооружившись тремя ножами, ворвался в дом к бывшей жене. В помещении он попытался ударить женщину ножом в шею, но получил активный отпор. В этот момент на помощь пострадавшей пришла её мать. Дебошир попытался ударить ножом и её, но женщина сумела выбить оружие. После этого мужчина схватил хозяйку за шею и стал душить. Остановили насилие подоспевшие на помощь соседи.

Во время следствия и суда обвиняемый своей вины не признал. Тем не менее, судья посчитал преступление доказанным и приговорил его к 8 годам 8 месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

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На данный момент приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.