Всероссийский этап конкурса «Авиадартс-2020» стартовал в Рязанской области

-

Во вторник, 30 июня, в Рязани на аэродроме в Дягилеве стартовал всероссийский этап конкурса летного мастерства «Авиадартс-2020». Участников торжественной церемонии открытия поприветствовали губернатор Рязанской области Николая Любимова и вице-губернатор Игорь Греков.

«Авиадартс» проходит в Рязанской области уже в пятый раз. Игорь Греков отметил, что это большая честь для нашего региона.

– Мы благодарны за такое решение Министерству обороны РФ и командованию Воздушно – космических сил России и готовы оказывать организаторам всю возможную и посильную помощь. Такие мероприятия играют заметную роль в укреплении обороноспособности страны, повышении престижа военной службы в целом, – подчеркнул вице-губернатор.

Всероссийский этап конкурса «Авиадартс-2020» продлится до 11 июля. Участие в них примут более 50 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Соревнования будут проводиться на аэродромах в Рязанской, Калужской и Брянской областях, а также на полигоне Дубровичи под Рязанью.