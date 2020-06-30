Вторник, 30 июня, 2020
19.1 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Врачи рязанской БСМП поставили на ноги пациентку с Covid-19, которая более двух недель находилась на ИВЛ

Валерия Мединская
-

Из рязанской БСМП выписали пациентку, которая более двух недель находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Информация об этом появилась на странице медучреждения в Facebook.

8 мая в Больницу скорой медицинской помощи, перепрофилированную под Covid-госпиталь поступила пациентка с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Случай оказался тяжелым: с 29 апреля она лечилась амбулаторно, однако видимых улучшений так и не появилось, заболевание прогрессировало.Ход течения коронавирусной инфекции у 73-летней женщины был осложнен гипертонической болезнью третьей степени с повышенным риском инфаркта, инсульта, развития почечной недостаточности.

В день поступления пациентке сделали компьютерную томографию: легкие были поражены более чем на 50%. 12 мая больную перевели в реанимацию, где специалисты продолжили бороться за ее жизнь. В течение 16 дней пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пациентку удалось вылечить благодаря эффективной работе персонала больницы. Врачи внимательно следили за течением заболевания: своевременно перевели больную на ИВЛ, всю необходимую терапию корректировали в соответствии с актуальными рекомендациями Минздрава РФ по лечению COVID-19.

– После лечения в отделении реанимации пациентка прошла курс реабилитации в отделении неотложной терапии. Общее состояние нормализовалось, одышка и кашель уже не беспокоили, сатурация крови повысилась до 98-99%, гемодинамика стабильная. Результаты повторных тестов на Covid-19 пришли отрицательные. 19 июня мы выписали пациентку на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства, – рассказала врач-терапевт отделения неотложной терапии БСМП Елена Анатольевна Юневич.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Федеральный телеканал рассказал о непогоде в Рязани

Новости Рязани
Телеканал НТВ показал сюжет о погодных аномалиях в России.  Сначала журналисты рассказали о Чукотке. Там в конце первого месяца...
Узнать больше

Клиенты МФО могут уйти на кредитные каникулы

Новости Рязани
Клиенты микрофинансовых организаций (МФО) наравне с клиентами банков могут воспользоваться правом на кредитные каникулы. Для того, чтобы отложить платежи по займам на...
Узнать больше

Тройное ДТП в центре Рязани попало на видео

Новости Рязани
В интернете появилось видео ДТП на перекрёстке улиц Ленина и Свободы в Рязани. Запись опубликована на канале Дороги Рязани
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Всероссийский этап конкурса «Авиадартс-2020» стартовал в Рязанской области

Новости Рязани
Во вторник, 30 июня, в Рязани на аэродроме в Дягилеве стартовал всероссийский этап конкурса летного мастерства «Авиадартс-2020». Участников торжественной церемонии открытия поприветствовали...
Узнать больше

В Рязани вылечили от коронавируса 99-летнюю женщину

Видео
Женщина попала в больницу после того, как получила перелом плеча. Уже в ОКБ выяснилось, что у неё положительный тест на COVID-19.
Узнать больше

Названа дата начала нового учебного года в России

Новости мира
Как только в России завершился учебный год, начались споры и слухи о том, выйдут ли дети в школы 1 сентября. Сомнения родителей...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Нужно ли обрывать цветы на картофеле

Акценты
О картофеле мы обычно вспоминаем весной и осенью. Всем известно, что есть время сажать картофель и время его выкапывать. Многим кажется, что...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в июле

Акценты
Упрощение приема в гражданство РФ для отдельных категорий лиц, защита региональных брендов, контроль за МФО и другие законы, вступающие в силу в июле.
Узнать больше

Как защитить клубнику от гнили

Акценты
Клубничный сезон в разгаре. Именно сейчас – самое время лакомиться сладкой ароматной клубникой и заготавливать её впрок. Если вы приобретаете ягоды в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+