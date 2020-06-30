Врачи рязанской БСМП поставили на ноги пациентку с Covid-19, которая более двух недель находилась на ИВЛ

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Из рязанской БСМП выписали пациентку, которая более двух недель находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Информация об этом появилась на странице медучреждения в Facebook.

8 мая в Больницу скорой медицинской помощи, перепрофилированную под Covid-госпиталь поступила пациентка с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Случай оказался тяжелым: с 29 апреля она лечилась амбулаторно, однако видимых улучшений так и не появилось, заболевание прогрессировало.Ход течения коронавирусной инфекции у 73-летней женщины был осложнен гипертонической болезнью третьей степени с повышенным риском инфаркта, инсульта, развития почечной недостаточности.

В день поступления пациентке сделали компьютерную томографию: легкие были поражены более чем на 50%. 12 мая больную перевели в реанимацию, где специалисты продолжили бороться за ее жизнь. В течение 16 дней пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пациентку удалось вылечить благодаря эффективной работе персонала больницы. Врачи внимательно следили за течением заболевания: своевременно перевели больную на ИВЛ, всю необходимую терапию корректировали в соответствии с актуальными рекомендациями Минздрава РФ по лечению COVID-19.

– После лечения в отделении реанимации пациентка прошла курс реабилитации в отделении неотложной терапии. Общее состояние нормализовалось, одышка и кашель уже не беспокоили, сатурация крови повысилась до 98-99%, гемодинамика стабильная. Результаты повторных тестов на Covid-19 пришли отрицательные. 19 июня мы выписали пациентку на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства, – рассказала врач-терапевт отделения неотложной терапии БСМП Елена Анатольевна Юневич.