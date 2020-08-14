Врач рассказала о полезных свойствах мёда

14 августа отмечается Медовый Спас – праздник, который совпадает с началом сбора мёда. В этот день он считается особенно целебным. О полезных свойствах этого уникального продукта и особенностях его употребления рассказывает заведующая отделением профилактики Рязанской больницы №4 Ольга Гусева.

– Мёд – это углеводный продукт, который усваивается организмом практически на 100%. Его состав аналогичен составу плазмы крови человека. 80% в нём углеводы: сахароза, глюкоза, фруктоза и 20% воды, – говорит Ольга Гусева.

По её словам, мёд улучшает настроение и сон, стимулирует умственные процессы и обмен веществ, повышает иммунитет, помогает выздоровлению, восстанавливает силы и придаёт бодрость при хронической усталости.

Трудно найти такое направление в медицине, где бы не использовался мёд. Он одинаково полезен людям, независимо от пола и возраста. Исключение составляют дети до трёх лет и аллергики. Мёд имеет широкий спектр воздействия. Он показан женщинам, ожидающим ребёнка: улучшает общее состояние, кровообращение, помогает при токсикозах. Мёд полезен для мужского здоровья. У женщин улучшает состояние кожи и волос.

– Мёд уменьшает количество так называемого плохого холестерина, снижает количество холестериновых бляшек, улучшает обменные процессы в печени, сердце, головном мозге. Он очень полезен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: гастритах, холециститах, колитах, – отмечает Ольга Гусева.

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Конечно, злоупотреблять даже таким полезным и вкусным продуктом как мёд, не стоит. Ста граммов в день будет вполне достаточно для поддержания организма в постоянном тонусе.