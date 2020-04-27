Во вторник в Рязани будут обрабатывать улицы

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Во вторник, 28 апреля, в Рязани будут обрабатывать улицы. Дезинфекция аэрозольным методом будет проводиться при благоприятной погоде.

Как сообщает сайт администрации города, в работах будет использована военная техника.Сначала автомобили-пылесосы соберут с дорог лишнюю пыль и мелкие камни. Затем начнет работу тепловая машина.

Обработка будет проводиться по следующему маршруту:

– ул. Есенина – от ул. Солотчинское шоссе до ул. Грибоедова;

– ул. Грибоедова – от ул. Есенина до площади Свободы;

– ул. Грибоедова – от площади Свободы до ул. Касимовское шоссе;

– ул. Касимовское шоссе – до ул. Советской Армии;

– ул. Советской Армии – от ул. Касимовское шоссе до ул. Зубковой;

– ул. Зубковой – от ул. Советской Армии до ул. Тимуровцев;

– ул. Зубковой – от ул. Тимуровцев до разворотного круга;

– ул. Зубковой – от разворотного круга до ул. Советской Армии;

– ул. Советской Армии – от ул. Зубковой до ул. Большая;

– ул. Касимовское шоссе – без обработки от ул. Большая до ул. Тимуровцев;

– ул. Тимуровцев – без обработки от ул. Касимовское шоссе до ул. Новоселов;

– ул. Новоселов до ул. Шереметьевская;

– ул. Новоселов – от ул. Шереметьевская до ул. Тимуровцев.

Движение транспорта будет перекрыто с 10.00 до 13.30.