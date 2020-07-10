Владимир Бурмистров провел выездное совещание по вопросам благоустройства городских территорий

10 июля заместитель главы администрации Владимир Бурмистров провел объезд по Советскому району города. В выездном совещании приняли участие представители управления благоустройства города, энергетики и ЖКХ, МБУ «ДБГ».

Владимир Бурмистров осмотрел Лыбедский бульвар, начиная от моста на улице Чапаева и до улицы Почтовой, территорию вокруг ТЦ «Малина», Новослободский сквер, сквер имени 26 Бакинских Комиссаров, Верхний и Нижний городской парки и другие территории.

На всех участках было уделено внимание окосу травы и уборке тротуаров от грунтовых наносов, а также состоянию зданий и сооружений. Так, на Лыбедском бульваре Владимир Бурмистров дал поручение вывезти старые покрышки из-под моста на ул. Чапаева, убрать с газонов скошенную траву, проработать варианты ремонта лестницы на улице Маяковского и выполнить посыпку асфальтобетонным гранулятом пешеходной дорожки, ведущей от стадиона «Спартак» до Брессюирского моста.

В Новослободском сквере заместитель главы поручил управлению благоустройства для более эффективной поливки высаженных растений рассмотреть вопрос подключения к гидранту, расположенного рядом.

В сквере 26 Бакинских Комиссаров Владимир Бурмистров обратил внимание на недостаточное количество урн и лавочек. Представители управления благоустройства отметили, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Заместитель главы администрации обратил внимание на необходимость очистить от песка и грунта дорожки Нижнего городского парка, на которых будет заменена плитка во время следующего этапа благоустройства.

Помимо этого, участники объезда подробно ознакомились с ходом работ по благоустройству территории вокруг торгового центра «Аркада», обсудив обустройство парковки и сроки окончания ремонта.