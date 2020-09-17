В Устав Рязани внесут изменения

В Устав Рязани планируют внести изменения. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы.

Этот вопрос рассмотрели на заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике. Документ планируют привести в соответствие с изменениями федерального законодательства в части вопросов организации местного самоуправления и деятельности органов местного самоуправления в процессе исполнения своих полномочий.

Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав города состоялись 11 августа 2020 года.