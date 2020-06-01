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В течение двух дней в Рязани будут отключать электричество

7info
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Из-за ремонтных работ на воздушной линии в течение двух дней в Рязани будут отключать электричество. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

На сайте мэрии сообщается, что работы будут проводить сотрудники МУП «РГРЭС».

Во вторник, 2 июня, с 09.30 до 16.00 света не будет в домах с 1 по 6 на улице Хлебной, в домах с 1 по 29, со 2 по 16, №№20, 33, 39, 47, 51, 59 на улице Рязанской. Кроме того, электричество отключат в с/т «Дружба» и с/т «Строитель-6». Также без света останутся жильцы домов с 1 по 3 на 1-м Рязанском проезде; домов №№31, 4,  9А, 14, 12, с 5 по 15, 45/3, уч. 141, 132, 134, 143, 138, 129, 121, 122, 126, 119, 127, 131, 135, 136, 138, 137 на 3-м Нефтезаводском проезде; домов с 1 по 44 на улице 1-я Нагорная, а также доме №9 на улице Нефтезаводской.

В этот же день с 07.20 до 14.00 отключат в домах №№35, 37, 41, 43, 50, 52 на улице Пожалостина; домах №№25, 29,  31 на улице Семинарской; домах №№5, 7,22, 22А,  24, 28, 30, 32 на улице Сенной, а также в домах №№1, 2, 3,4, 6, 8, 10, 14 на улице Трубежной.

В среду, 3 июня, с 09.30 до 16.00 электричество отключат в посёлке Борки. Света не будет в домах №№35, 35А,  с 47 по 49, с 51 по 55, 60,  63 на улице 3-й район; в домах с 1 по 5, №35, №39, с 47 по 49, с 51 по 55, №40, №40А, с 43А по 52, №54, №56, 60 на улице 4-й район; в домах с 1А по 6, с 8 по 41А на улице 5-й район, а также в домах с 1 по 8, №8, с 10 по 27А, №30, №31А, с 63 по 64А на улице 6-й район.

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