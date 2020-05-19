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В Спасском районе активисты добились строительства пожарного депо

7info 2
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С 1 сентября 2020 года в селе Кутуково Спасского района начнёт работать пожарное депо. О его строительстве ходатайствовали местные жители. Активисты собрали более 200 подписей и обратились с этим вопросом на личный приём к председателю комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Андрею Макарову. В настоящее время спецтехника приезжает в это село по понтонной переправе через Оку. А во время половодья местные жители остаются отрезанными от пожарных подразделений. Депо поможет решить эту проблему.

18 мая ВрИО начальника ГУ МЧС России по Рязанской области полковник Александр Воробьев, министр строительного комплекса Рязанской области Юрий Меньшов и представители администрации Спасского района обсудили вопросы строительства.

Как сообщаете сайт ГУ МЧС России по Рязанской области, депо будет обслуживать Кутуково, Исады и ещё 12 населенных пунктов с общим числом жителей более 4000 человек.

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