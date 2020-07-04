В Соколовке незаконно вырубили рябины

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В посёлке Соколовка в Рязани незаконно вырубили рябины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Прокуратура провела проверку после жалобы местных жителей. Установлено, что два здоровых дерева, росших около дома №20 на улице Связи, были уничтожены неизвестными лицами без разрешения администрации Рязани.

– Произведён спил двух здоровых рябин, возрастом до 20 лет, высотой около двух метров, с полным уничтожением крон, до состояния прекращения роста (уничтожения), – говорится в сообщении прокуратуры Рязанской области.

Ущерб городу от действий неизвестных оценен в 283 тыс 567 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Идёт следствие.