В Скопинском районе организовали просмотр фильма под открытым небом

В Скопинском районе на базе Ильинской школы региональное отделение Молодой Гвардии Единой России организовало просмотр фильма под открытым небом. Показ состоялся в рамках регионального проекта «Кино под открытым небом», сообщает пресс-служба скопинской администрации.

— Пока сентябрь радует тёплой погодой можно устраивать показы фильмов на свежем воздухе, особенно если эти фильмы оказывают позитивное влияние на воспитание патриотизма, — поделился активист Регионального отделения МГЕР Олег Колмыков.

Проект стартовал в социальных центрах Рязани, а затем отправился по районам. МГЕР уже показали фильмы в Михайловском и Скопинском районах. На базе Ильинской школы всем желающие могли посмотреть картину «В бой идут одни старики».

Олег Колмыков также рассказал, что в среду, 16 сентября, фильм покажут студентам Рязанского строительного колледжа.



