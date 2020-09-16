В Скопинском районе организовали просмотр фильма под открытым небом

В Скопинском районе на базе Ильинской школы региональное отделение Молодой Гвардии Единой России организовало просмотр фильма под открытым небом. Показ состоялся в рамках регионального проекта «Кино под открытым небом», сообщает пресс-служба скопинской администрации.
Проект стартовал в социальных центрах Рязани, а затем отправился по районам. МГЕР уже показали фильмы в Михайловском и Скопинском районах. На базе Ильинской школы всем желающие могли посмотреть картину «В бой идут одни старики».
Олег Колмыков также рассказал, что в среду, 16 сентября, фильм покажут студентам Рязанского строительного колледжа.