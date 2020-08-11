В школах Михайловского района продолжается подготовка к началу учебного года

В общеобразовательных учреждениях Михайловского района продолжается подготовка к началу учебного года.

На областные и муниципальные средства закуплен школьный автобус для Виленской средней школы стоимостью 2 млн 200 тыс. рублей.

В Чапаевской школе установлено наружное видеонаблюдение стоимостью более 200 тыс. руб.

Завершается ремонт рекреаций и лестничных пролётов в Михайловской школе №3. В рамках программы «Развитие общего образования» произведена покраска стен и ремонт пола на сумму 1млн 600 тыс. руб.

В рамках областной программы «Комплексная безопасность» было установлено ограждение в Слободской школе. Стоимость работ — около 500 тыс. руб.

Более 1 млн 800 тыс. руб. из районного бюджета было выделено на ремонтные работы учебных кабинетов и санузлов в Голдинской школе и ремонт санузлов в Михайловской школе №2.

Идёт активная работа по подготовке к отопительному сезону и организации безопасности в образовательных учреждениях. На установку видеонаблюдения, ремонт ограждений, огнезащитную обработку чердачных помещений в Михайловских школах №1 и №2 из муниципального бюджета было выделено около 2 млн 400 тыс. руб.

Депутат Госдумы от Рязанской области, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» Елена Митина отметила, что развитие сферы образования в Михайловском районе активно поддерживается администрацией муниципалитета.

– В районе успешно реализуется федеральные и региональные проекты. Выделяются средства на улучшение материально-технической базы образовательных учреждений. Руководством района делается все возможное для того, чтобы дети получали образование в достойных условиях, – подчеркнула парламентарий.