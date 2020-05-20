В Рыбновском районе продавали мясо неизвестного происхождения

В феврале 2020 года Управление Россельхознадзора поверило ИП Варданяна Ш.Л., торговавшего мясом в городе Рыбное Рязанской области.
Проверка показала, что мясо хранилось и продавалось без необходимых документов. Невозможно было установить изготовителя продукции, место её производства, дату изготовления, срок годности.
Сомнительную продукцию изъяли. А Варданяну Ш.Л. было предписано её утилизировать. В установленные сроки предприниматель этого не сделал.
В итоге протокол об административном правонарушении по ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ был направлен в суд. Арбитражный суд Рязанской области постановил признать ИП Варданян Ш.Л. виновным. Как сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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