В Рязанскую область поступит 10 млн рублей

В среду, 23 сентября, было принято решение о создании на территории Рязанской области модельные библиотек. На эти цели в регион дополнительно поступят 10 млн рублей, сообщает пресс-служба областного правительство
Развитие сети модельных библиотек проводится в рамках национального проекта «Культура». Эта разработка, по словам Любимова, поможет повысить качество жизни в регионе и расширит возможности для самообразования.
Планируется, что дополнительные средства пойдут на городскую библиотеку им. С.А. Есенина.