В Рязанскую область поступит 10 млн рублей

В среду, 23 сентября, было принято решение о создании на территории Рязанской области модельные библиотек. На эти цели в регион дополнительно поступят 10 млн рублей, сообщает пресс-служба областного правительство

Развитие сети модельных библиотек проводится в рамках национального проекта «Культура». Эта разработка, по словам Любимова, поможет повысить качество жизни в регионе и расширит возможности для самообразования.

— Дополнительные средства в виде межбюджетных трансфертов, которые получит наш регион, позволят усилить эту работу. Вместе с новыми поступлениями на создание модельных библиотек в этом году в целом будет направлено 30 млн. рублей. У нас появятся еще 4 современные библиотеки. Эти средства принесут пользу жителям Рязанской области, – подчеркнул он.

Планируется, что дополнительные средства пойдут на городскую библиотеку им. С.А. Есенина.