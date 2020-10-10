В рязанском ТЮЗе поставили ужасно смешную историю про Дракулу

В субботу, 10 октября, в Рязанском театре юного зрителя состоялась премьера спектакля «Очень страшная история». В основу постановки Алексея Синицына лёг роман Брэма Стокера «Дракула». Но леденящая душу история графа Цепеша в ТЮЗе получилась страшно смешной.

Здесь есть и вампир (Константин Зенков), и превращение в летучую мышь, и укусы, и гробы. Как и у Стокера, в спектакле адвокат Харкер (Николай Ребров) попадает в замок дракулы, и здесь с ним происходят всевозможные злоключения. Есть в этой постановке и Ван Хельсинг (Дмитрий Немочин) – отважный, мужественный и влюблённый.

В остальном же о всемирно известной истории Дракулы и связанными с ней ужасами можно забыть. «Очень страшная история» в ТЮЗе продолжает традиции легендарных «Лицедеев». Поэтому если зрителям и будет страшно, то только от смеха, а еслит кого-то и будет трясти, то только от хохота.

Никогда ещё ужастики не были такими смешными. Убедиться в этом можно 11 и 28 октября в Рязанском ТЮЗе.

Спектакль относится к возрастной категории 12+.