В рязанском селе ввели карантин по бешенству

Губернатор Николай Любимов подписал постановления, касающиеся карантина по бешенству в Рязанской области. Об этом сообщил сайт правительства региона.
В частности, одно из постановлений вводит карантин в селе Чернобаево Старожиловского района. Очаг бешенства находится в одной из квартир на улице Колхозной. Угрожаемой зоной объявлено всё село. Карантин там введён до 18 июля.
В то же время карантин по бешенству отменён в селе Нижнее Мальцево Сасовского района. Там выполнены все необходимые мероприятия по недопущению распространения заболевания.
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