В Рязанском районе погиб пассажир перевернувшегося автомобиля

В пятницу, 25 сентября, в Рязанском районе произошла смертельная авария. Автомобиль ВАЗ-2109 перевернулся, пассажир погиб на месте, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Авария произошла примерно в 13:00 на 207-м километре автодороги М-5 «Урал». За рулем «девятки» находился 35-летний мужчина. По предварительной информации, он превысил скорость, не справился с управлением и автомобиль перевернулся.

— В результате происшествия пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. Его личность в настоящий момент устанавливается, — говорится в сообщении.

Водитель автомобиля и другой пассажир остались живы, но получили травмы. Им была оказана медицинская помощь.

По факту произошедшего проводится проверка.







