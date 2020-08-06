В Рязанском районе оштрафовали владельца зоопарка

Управление Россельхознадзора оштрафовало владельца зоопарка в посёлке Новосёлки в Рязанском районе. В управление поступила информация, что животных здесь содержат ненадлежащим образом.

Проверка показала, что у владельца животных нет документов, подтверждающих качество и безопасность кормов. Не все животные были идентифицированы. Не оказалось и документов, подтверждающих проведение в хозяйстве всех необходимых ветеринарных и противоэпизоотических мероприятий.