В рязанском Лесопарке появился новый арт-объект

В субботу, 1 августа, в День города, в Лесопарке открыли новый артобъект – кованые цветы. Об этом сообщается на сайте мэрии Рязани.

– Кованые цветы от Гильдии кузнецов России – теперь украшают территорию парка, – говорится в сообщении пресс-службы.

Выступая на открытии арт-объекта, глава Рязани Юлия Рокотянская отметила, что этот нестандартный подарок будет радовать как рязанцев, так и гостей города.

Кованые цветы создавали совместно мастера из разных регионов России во время Форума древних городов в 2019 году. Среди авторов проекта есть кузнецы из Алтайского края, Белгорода, Калининграда, Ханты-Мансийского автономного округа, Якутии, Москвы и Санкт-Петербурга. Называется объект – «Букет от кузнецов».