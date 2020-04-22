В Рязанском кардиодиспансере за период самоизоляции более 400 пациентов получили высокотехнологичную медпомощь

В Рязанском областном кардиодиспансере за период самоизоляции более 400 пациентов получили высокотехнологичную медпомощь. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.
— Мы хорошо понимаем, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями не могут долго ждать,- отмечает главный врач областного кардиодиспансера Александр Данилов.
По его словам, в числе рязанцев, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь за время самоизоляции, 248 пациентов с острым коронарным синдромом. Кроме того, имплантировано 143 кардиостимулятора, также проводятся операции на венах.
В настоящее время в Рязанском кардиодиспансере оказывается экстренная и неотложная помощь. Плановая госпитализация осуществляется по решению врачебной комиссии. В среднем в приемное отделение медучреждения поступает около 30 человек за смену.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram