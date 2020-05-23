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В рязанской поликлинике четыре врача заразились коронавирусом

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay
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Четыре врача городской поликлиники №5 в Рязани заразились коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области. 

– В Городской клинической больнице №5 у четырёх врачей подтверждено наличие COVID-19, – говорится в сообщении. 

Также в Минздраве отметили, что ещё несколько работников этой больницы пребывают на листке нетрудоспособности по иным причинам. У всех медработников берут анализы на коронавирус, ежедневно измеряют температуру. Помещения поликлиники постоянно дезинфицируют. 

В поликлинике №5, также как и во всех поликлиниках Рязани, временно приостановлен приём пациентов. При этом в экстренных случаях помощь больным в медицинском учреждении оказывается.

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