В Рязанской ОКБ успешно прооперировали трёх долгожительниц

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В Рязанской ОКБ врачи сделали операции на бедре трём долгожительницам. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Женщины в возрасте 87, 90 и 98 лет поступили в больницу с диагнозом «перелом бедра». Раньше это означало приговор для пожилого человека, но современные технологии позволяют пациентам вернуться к нормальной жизни.

— Любое оперативное вмешательство в возрасте 75+ опасно для пациентов — операцию сопровождают анестезиологические риски и возможная кровопотеря. Одной из женщин 98 лет, и это едва ли не первый случай операции для такого возрастного пациента в нашем отделении, — отметил врач травматолог-ортопед Александр Евсюков.

Несмотря на схожесть диагнозов, пациенткам потребовались различные виды операций. Для хирургического лечения переломов врачи выполнили биполярное протезирование и две операции остеосинтеза бедренной кости штифтом. Во всех случаях пациенткам установили современные металлоконструкции и протезы.

Сутки после операции пациентки провели в реанимационном отделении, сейчас с пожилыми женщинами работают реабилитологи.