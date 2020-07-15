В Рязанской области заразились коронавирусом 513 детей

В Рязанской области число заражённых коронавирусом детей выросло до 513. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

В целом на 11 часов 15 июля в Рязани и области с начала пандемии выявлено 5 тыс 766 случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 38 являются условно подтверждёнными.

Больше всего заражённых в возрасте от 46 до 64 лет. В этом возрастной группе зарегистрировано 2 тыс 303 заболевших. В возрастной группе от 18 до 45 лет зарегистрировано 1 тыс 848 заболевших, в возрасте от 65 до 80 лет заражены 885 человек, старше 80 лет – 217 человек.