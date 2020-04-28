В Рязанской области выявлены нарушения на молочном производстве

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В Рязанской области выявлены нарушения на предприятии по производству молочной продукции. Россельхознадзор проверил ИП Гринина Д.В., расположенном в Спасском районе.

На предприятии не разработаны и не внедрены принципы ХАССП, не проводятся лабораторные исследования. продукция ИП не задекларирована должным образом. Также не установлены способы и периодичность уборки и дезинфекции производственных помещений.

Предпринимателю было выдано предписание исправить выявленные нарушения. Но с ноября 2019 года по февраля 2020 года, когда состоялась новая проверка, нарушения не были устранены.

В итоге по решению Арбитражного суда ИП Гринин Д.В. был оштрафован на 30 тысяч рублей.

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