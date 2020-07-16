В Рязанской области выявлено ещё 38 случаев заражения коронавирусом

В среду, 15 июля, в Рязанской области выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

По информации опергруппы, с начала пандемии COVID-19 подтверждён уже у 5 тыс 804 жителей Рязани и области.

На проверке в Минздраве находятся ещё 39 положительных тестов. Вместе с этими условно заражёнными под контролем врачей сейчас находятся 5 тыс 843 человека.