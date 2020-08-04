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Новости РязаниОбщество

В Рязанской области выявлено ещё 29 случаев заражения коронавирусом

7info
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Во вторник, 4 августа, в Рязанской области выявлено ещё 29 новых случаев коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона. 

По данным опергруппы, с начала пандемии COVID-19 выявлен уже у 6 тыс 411 жителей Рязани и области. 

Ещё 26 тестов на коронавирус с положительным результатом находятся на проверке в региональном Минздраве. 

– Таким образом, вместе с условно заражёнными под контролем врачей –  6 тыс 437 человек, – говорится в сообщении оперативной группы.

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