В Рязанской области выявлено ещё 29 случаев заражения коронавирусом

Во вторник, 4 августа, в Рязанской области выявлено ещё 29 новых случаев коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.
По данным опергруппы, с начала пандемии COVID-19 выявлен уже у 6 тыс 411 жителей Рязани и области.
Ещё 26 тестов на коронавирус с положительным результатом находятся на проверке в региональном Минздраве.
– Таким образом, вместе с условно заражёнными под контролем врачей – 6 тыс 437 человек, – говорится в сообщении оперативной группы.
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