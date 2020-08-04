В Рязанской области выявлено ещё 29 случаев заражения коронавирусом

Во вторник, 4 августа, в Рязанской области выявлено ещё 29 новых случаев коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

По данным опергруппы, с начала пандемии COVID-19 выявлен уже у 6 тыс 411 жителей Рязани и области.

Ещё 26 тестов на коронавирус с положительным результатом находятся на проверке в региональном Минздраве.

– Таким образом, вместе с условно заражёнными под контролем врачей – 6 тыс 437 человек, – говорится в сообщении оперативной группы.