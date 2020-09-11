В Рязанской области выявлен ещё 31 случай заражения коронавирусом

В пятницу, 11 сентября, в Рязанской области выявлен 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

В сообщении опергруппы отмечается, что всего с начала пандемии COVID-19 официально подтверждён у 7 тыс 490 жителей Рязани и области.

На проверке в Минздраве находится еще 33 положительных теста. Вместе с этим условно заражёнными людьми под контролем врачей сейчас 7 тыс 523 человека.

В опергруппе подчеркнули, что все необходимые для борьбы с коронавирусом мероприятия выполняются в полном объёме.