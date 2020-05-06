Среда, 6 мая, 2020
16.7 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязанской области стартовал чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

7info 2

В Спасском районе вновь открыли движение по наплавному мосту

Новости Рязани
Движение по наплавному мосту в Спасском районе восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.  По...
Узнать больше

В Рязани выявили 70 нарушителей самоизоляции

Коронавирус
В Рязанской области выявлены первые 70 нарушителей режима самоизоляции. Сделать это удалось с помощью геолокации. Геолокация средств мобильной...
Узнать больше

В Рязанской области потеплеет до +24°С

Новости Рязани
Днём в понедельник в Рязани и области ожидается от +19 до +24°С. Об этом сообщается в метеопрогнозе на сайте регионального управления МЧС...
Узнать больше
-

В Рязанской области стартовал региональный этап Х Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Это личные соревнования по категориям «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь».

К участию в первой номинации приглашаются выпускники курсов компьютерной грамотности 2019-2020 учебного года, во второй – все желающие. В соревновании могут принять участие женщины не моложе 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет. Обязательное условие – наличие электронной почты и регистрация на портале Госуслуг.

В рамках отборочного этапа участникам необходимо выполнить домашнее задание, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Должна быть сделана презентация на тему «Семейные истории Великой Победы», сообщает сайт регионального правительства. Работы не позднее 20 мая надо отправить по электронному адресу: chirkova@ryazanszn.ru.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Выпускников РГРТУ призывают не собираться в День радио

Коронавирус Рязань
7 мая отмечается День радио. В этот день в Рязани традиционно встречаются выпускники РГРТУ. Однако в этом году всех просят воздержаться от...
Узнать больше

В Рязанской области стартовал чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Новости Рязани
В Рязанской области стартовал региональный этап Х Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Это личные соревнования по категориям «Начинающий пользователь» и...
Узнать больше

В Рязани пешеход погиб под колёсами грузовика

Новости Рязани
Во вторник, 5 мая, в Рязани на 195-м километре автодороги М5 «Урал» сбили пешехода. Около 16 часов 55-летний водитель...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Как отметить День Победы в режиме онлайн. Все акции и флэшмобы

Акценты
В Год памяти и славы из-за распространения коронавируса традиционные акции и мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, переведены в онлайн форматы. В этом...
Узнать больше

В Рязани умер мужчина с подтверждённым СОVID-19

Коронавирус ТОП
Сообщается, что в анамнезе у мужчины были тяжёлые хронические заболевания. Врачи долго держали его в стабильном состоянии, но спасти не смогли.
Узнать больше

Ушёл из жизни Почётный гражданин Рязани Владимир Инюцын

Новости Рязани
Во вторник, 5 мая, в возрасте 93 лет скончался Почётный гражданин Рязани Владимир Инюцын. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как отметить День Победы в режиме онлайн. Все акции и флэшмобы

Акценты
В Год памяти и славы из-за распространения коронавируса традиционные акции и мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, переведены в онлайн форматы. В этом...
Узнать больше

Главный тренер БК «Рязань» подвёл итоги прошедшего сезона

Акценты
Итоги выступления БК «Рязань» в Первенстве Центрального федерального округа России сезона-2019/2020 в беседе с руководителем пресс-службы клуба Михаилом Солдатовым подвел главный тренер...
Узнать больше

Как распознать фальшивку и не стать жертвой мошенников

Акценты
В последнее время на распространении фальшивомонетничества весьма сказалось развитие компьютерных технологий и доступность сложной полиграфической и оргтехники. Чаще всего...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+