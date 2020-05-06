В Рязанской области стартовал чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

В Рязанской области стартовал региональный этап Х Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Это личные соревнования по категориям «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь».
К участию в первой номинации приглашаются выпускники курсов компьютерной грамотности 2019-2020 учебного года, во второй – все желающие. В соревновании могут принять участие женщины не моложе 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет. Обязательное условие – наличие электронной почты и регистрация на портале Госуслуг.
В рамках отборочного этапа участникам необходимо выполнить домашнее задание, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Должна быть сделана презентация на тему «Семейные истории Великой Победы», сообщает сайт регионального правительства. Работы не позднее 20 мая надо отправить по электронному адресу: chirkova@ryazanszn.ru.
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