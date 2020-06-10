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В Рязанской области снова нашли фальсифицированную молочную продукцию

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Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям в ноябре 2019 года проверило молоко производства ООО «Тырновский молочный завод» Рязанской области.

Пробы показали, что эта продукция является фальсификатом и содержит жиры растительного происхождения. Производителю было выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии. В суд был направлен протокол для рассмотрения.

Арбитражный суд Рязанской области признал ООО «Тырновский молочный завод» виновным в нарушении требований технических регламентов и назначил штраф в размере 105 тыс. рублей.

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